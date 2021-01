St-Christophe: Lite in un alloggio finisce a coltellate

Sono in corso indagini nel massimo riserbo (non da parte della Questura di Aosta come erroneamente indicato in un primo momento) per accertare cause e dinamica di un'accoltellamento avvenuto in una villetta multifamiliare di Saint-Christophe che un valdostano residente affitta per brevi periodi.

E' accaduto nella mattinata di giovedì 14 gennaio; ma da una prima ricostruzione dei fatti sarebbe divampata una lite tra gli occupanti di uno degli alloggi della villetta attualmente affittato, che sarebbe poi sfociata in una vera e propria aggressione con tanto di coltello: una persona è rimasta ferita da almeno un fendente.

Il cretoblen proprietario degli appartamenti non risulta coinvolto.