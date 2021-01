Servizio civile, 21 posti disponibili in Valle d'Aosta

Sono 21 i posti disponibili rivolti ai giovani tra i 18 e i 28 anni per svolgere il servizio civile universale in Valle d'Aosta. I progetti sono dieci progetti presentati da sei enti accreditati.

Hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio di 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi. I giovani interessati devono presentare la domanda di partecipazione entro le 14 dell'8 febbraio, tramite la piattaforma internet Domanda on Line (Dol), all'indirizzo domandaonline.serviziocivile.it.