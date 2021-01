Nessun decesso e 25 nuovi casi Covid su 89 persone testate in Valle

Sono 25, in linea con i giorni scorsi, i nuovi casi di positività al coronavirus diagnosticati nelle ultime 24 ore nella nostra regione, su un totale di 89 persone sottoposte a test (290 i tamponi compresi quelli di verifica guarigione).

Secondo giorno senza decessi, come viene segnalato dal bollettino emesso nel pomeriggio di oggi venerdì 8 gennaio dalla Regione, sulla base dei dati Usl. I guariti sono 34, mentre il totale dei contagiati scende a 425, nove in meno di ieri. I ricoverati sono 54, di cui 31 nell'ospedale Parini di Aosta (un paziente si trova in terapia intensiva) 17 nella clinica Isav di Saint-Pierre e sei nell'ospedale da campo allestito dall'esercito alla Pepinière.

Le Forze dell'Ordine hanno effettuato 536 controlli senza rilevare trasgressioni alle norme anti Covid.