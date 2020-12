Intensificati controlli delle Forze dell'ordine sul rispetto delle norme anti pandemia

Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia locale hanno potenziato i servizi di pattuglia e di controllo durante le festività natalizie e di Capodanno. Ad Aosta come un pò ovunque sul territorio valdostano, sono stati attivati in questi giorni diversi posti di blocco che, diversamente dagli altri anni, mira a verificare più il rispetto delle norme anti Covid da parte della popolazione che a prevenire possibili reati predatori considerato che nei giorni di festa la 'zona rossa' impone ai valdostani di restarsene per lo più fra le mura di casa.

Da sabato scorso ad oggi martedì 29 dicembre, sono state fermate in tutta la Valle oltre mille vetture e controllate oltre duemila persone; una quindicina le sanzioni comminate per violazioni alle norme Dpcm.