Aggravi (Lega VdA), 'azione amministrativa rallentata da divari ideologici in Giunta'

"Mi chiedo se tutte queste differenze saranno di aiuto ai valdostani che dovranno aspettare i tempi della discussione politica dell'attuale maggioranza prima di vedere risposte concrete su tante questioni e problemi che la Valle d'Aosta conosce da troppo tempo". E' il commento, postato sul suo profilo Fb, del consigliere regionale Stefano Aggravi (Lega Vda) sul mancato voto in Giunta da parte degli assessori del Pcp alla delibera che dispone la costituzione nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la legge regionale 11/2020 (ribattezzata la legge anti Dpcm).

"Quando all'insediamento di questo Governo abbiamo posto l'attenzione su tutta una serie di temi che non venivano trattati chiaramente nel Programma di legislatura o per cui si rimandava alle future scelte del Consiglio (e Cime bianche ne rappresenta soltanto uno) - prosegue Aggravi - avevamo ragione nel credere che su tante questioni la discussione in maggioranza fosse stata, in quel frangente, rimandata. Capiamo anche perché si sia scelto di rinviare la definizione del Defr, pur in presenza di un Programma di legislatura depositato. Vuoi vedere che ci sono differenze significative e "posizioni differenti" su tanti e troppi temi che devono ancora essere risolti?"