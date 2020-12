La domada di Corrado De Francesco: Perché in Valle sono vietate le pelli di foca

"Visto e considerato che in tutte le altre regioni di montagna: Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Francia, Svizzera, ecc. ecc., fare sci alpinismo NON è proibito, qualcuno di voi mi spiega perché in Valle d'Aosta è proibito severamente anche salire con le pelli da Cervinia a Plan Maison e poi al Rifugio Teodulo?

Aggiungo che salire su uno stradino battuto come nel caso di specie NON è sci alpinismo. Non ditemi che con attività del genere si rischia di sovraccaricare il Sistema Sanitario Nazionale perché allora dovreste anche proibire di usare la scala per lavare i vetri, tagliare la legna con la motosega, bere alcolici, fumare, ecc. ecc.

So che è totalmente inutile scrivere alle autorità preposte ma lo faccio comunque per non darla vinta all'apatia.

Saluti,

Corrado de Francesco