Arrestato a La Thuile 'passeur' portoghese

Accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina Reinaldo Ramos Da Cruz, 37enne portoghese residente in Svizzera, è stato arrestato martedì sera dai carabinieri di La Thuile. Trasportava uno straniero sprovvisto di documenti, che si è dichiarato di nazionalità brasiliana.

L'auto su cui i due viaggiavano è risultata di proprietà di una ditta elvetica per la quale Da Cruz svolge il lavoro di corriere, ed è stata sequestrata. Il portoghese sarà processato per direttissima; il suo passeggero è stato condotto all'Ufficio immigrazione della questura per le pratiche amministrative che potrebbero definirne l'espulsione dall'Italia.