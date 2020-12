Nelle ultime 48 ore 35 nuovi casi ma nessun decesso per Covid in Valle

Sono 33 i nuovi casi positivi al Covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore nella nostra regione su 165 persone sottoposte a tampone, sommati ai due accertati domenica. E' quanto si legge nel bollettino quotidiano sull'emergenza sanitaria emesso dalla Regione su dati Usl.

I contagiati attuali in Valle sono scesi a 456, con 51 guarigioni da lunedì. Sale ancora, però, il numero dei ricoverati: sono 90, dei quali 45 all'Ospedale Parini e di questi cinque in terapia intensiva; 33 alla clinica Isav di Saint-Pierre e sei all'ospedale da campo allestito alla Pepinière. Infine sono 361 le persone in isolamento e terapia domiciliare.