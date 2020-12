Intervento del 118 a Donnas oggi martedì 22 dicembre, alle 17,45 circa, per un incidente stradale sulla Statale 26, Dove una donna che stava camminando sulla strada è stata investita da un'auto.

Si tratta di una 62enne residente in bassa Valle, che ha riportato traumi vari ed è stata ricoverata in Pronto soccorso in fase diagnostica. A dare l'allarme al 118 è stato il 45enne che l'ha investita.