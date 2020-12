Nota guida alpina della Valtournenche picchia a sangue cameriera che finisce in ospedale

Lucio Trucco, guida alpina e gestore del rifugio in quota 'Guide del Cervino', residente nella Valtournenche dov'è da tutti conosciuto e professionalmente stimato è indagato per lesioni personali. Si è reso responsabile di una violenta aggressione alla cameriera di un albergo di Cervinia che per i traumi riportati è stata ricoverata in ospedale.

E' accaduto a fine novembre ma la notizia si è diffusa solo oggi perchè la donna ha pubblicato su un suo profilo social, anche se accessibili solo agli amici, le eloquenti foto dei traumi riportati: emorragie oculari, volto tumefatto, lividi ovunque.

Il fascicolo è già in procura da diversi giorni e sul fatto indagano i carabinieri del Breuil e del Comando di Chatillon/Saint-Vincent, che stanno ricostruendo i fatti; è possibile che Trucco abbia reagito in preda all'esasperazione per pressioni continue a sua volta subìte da parte della donna, ma resta il fatto che la violenza del pestaggio non trova giustificazioni.

L'aggressione è avvenuta in strada, di fronte all'ingresso dell'hotel Saint Hubertus, dove forse lavora la cameriera che, con traumi e in stato di choc, era stata poi stata trasferita dal 118 al Pronto soccorso dell'ospedale Parini.