Impennata di positivi e decessi Covid in Valle

Non accadeva da oltre un mese: il numero dei contagiati dal coronavirus nella nostra regione non è diminuito rispetto a quello dei guariti, al netto delle quattro persone decedute nelle ultime 24 ore. Lo riporta il bollettino sull'emergenza sanitaria in Valle su dati della Usl VdA.

I nuovi positivi sono infatti tanti quanto i guariti, ovvero 38; le persone sottoposte a tampone sono state 266. I ricoverati sono 67, di cui 32 nell'ospedale Parini di Aosta (dove i pazienti in rianimazione sono sette) , 31 nella clinica Isav di Saint-Pierre e quattro nell'ospedale da campo alla Pepinière.