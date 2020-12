In fiamme furgone in un garage a St-Vincent

Non si esclude nessuna ipotesi, al momento, sulle cause dell'incendio di un furgone che poco prima delle 12 di oggi, domenica 6 dicembre, ha impegnato una squadra di sei Vigili del fuoco del Comando di Aosta insieme ai pompieri volontari a Saint-Vincent. La vettura si trovava all'interno di un'autorimessa in un'abitazione privata in frazione Champbilly; i soccorsi sono intervenuti con un’autopompa e in supporto un'autobotte e il carro fiamma.

Le cause sono ancora in fase di accertamento e risultano solo ingenti danni materiali ma nessun ferito o intossicato; l'intervento si è concluso alle 14,15; le indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Chatillon/St-Vincent.