Si avvicinano le feste natalizie e sono tanti i bonus Natale a cui è possibile aderire

Il primo bonus riguarda il “cashback”. Si tratta di ricevere 150 euro direttamente accreditati sul conto corrente. In effetti, consiste in un rimborso su un limite di spesa di 1.500 euro. Il rimborso consiste nel 10% della spesa sostenuta. Il Governo ha confermato che il bonus partirà da dicembre. I pagamenti devono essere effettuati con modalità elettronica (bancomat, carte di credito, contactless, eccetera).

Per ricevere il bonus bisogna che il richiedente si registri all’App IO e comunichi le coordinate del conto corrente per l’accredito. Il primo bonus arriverà a febbraio 2021.

Il bonus Natale riguarda le tredicesime per i pensionati con redditi bassi. Il bonus è di 154,94 euro. Chiamato anche bonus tredicesima perché consiste in una tantum concessa sul cedolino pensione di dicembre.

Il bonus spetta a coloro che percepiscono un valore pensionistico annuo di 6.695,91 euro e hanno redditi non superiore a 10.04,87, se vivono da soli. Se sono coniugati il reddito dei coniugi non deve superare 20.087,73 euro.

Il bonus tredicesima è accreditato in modo automatico sul cedolino della pensione di dicembre, non bisogna fare domanda.

I richiedenti, sempre con la registrazione app IO, in base all’ISEE, che non deve superare 40mila euro, possono richiedere un bonus di massimo 500 euro per andare in vacanza entro il 30 giugno 2021. Il bonus deve essere richiesto entro il 31 dicembre 2020 e il suo valore dipende dal numero di componenti del nucleo familiare.