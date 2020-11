Tribunale ammette nuovo Piano concordato Casino

Il tribunale di Aosta ha ammesso la nuova istanza di concordato preventivo in continuità aziendale presentata dalla Casinò de la Vallée spa, nominando come commissario giudiziale il commercialista torinese Ivano Pagliero, che già aveva seguito la prima procedura revocata lo scorso mese di luglio dalla Corte d'Appello di Torino.

Sul nuovo piano concordatario si dovrà pronunciare l'assemblea dei creditori, convocata per il prossimo mese di marzo. "Sono lieto di questa notizia - commenta il Presidente della Giunta, Erik Lavevaz - e da oggi in poi si potrà lavorare con serenità sul futuro della Casa da gioco, avendo maggiori certezze".

"Dopo la recente sentenza della Corte d'Appello di Torino, che è stata assai favorevole, quest'altra sentenza ci rincuora - sottolinea l'assessore regionale al Turismo, Luciano Caveri - e ora bisognerà lavorare con impegno per un rilancio, sperando che l'attuale chiusura per la pandemia duri poco, ma confidando anche sui ristori di provenienza statale".

Anche l'amministratore unico della Casa da gioco, Filippo Rolando, esprime soddisfazione per l'ammissione al concordato e auspica che "la crisi pandemica migliori a breve, in modo da poter dare nuovo impulso all'attività della società aumentandone la produttività, in continuità con il percorso di ristrutturazione aziendale già avviato da tempo".