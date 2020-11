Il Touring Club Italiano assegna la Bandiera Arancione a Introd, la terza in Valle d’Aosta

Introd è un comune di media montagna della Valle d’Aosta, situato ai piedi del Parco Nazionale del Gran Paradiso, ideale per trekking e gite in mountain-bike e, in inverno, per passeggiate con le ciaspole. Da non perdere il Parc Animalier d'Introd, un parco faunistico situato in Località Les Villes-Dessus all'interno del quale è possibile osservare e conoscere gli animali più caratteristici dell'ambiente alpino valdostano e una selezione di flora locale. Il Castello, del XIII secolo, nei pressi del quale si trovano il complesso dei granai, la cappella del Santo Sudario e l’Ola, costruzione molto antica e originale. Interessante e gustosa è Maison Bruil, un’antica casa rurale a funzioni concentrate diventata oggi Maison de l’alimentation, con l’obiettivo di far conoscere i prodotti tradizionali e l’evoluzione delle tecniche conservative nel corso dei secoli, con spazi per degustazioni e vendita di prodotti locali.

Da vedere sono poi la chiesa con il campanile alto 26 metri e le latterie di Plan d’Introd e Les Villes-Dessus, che ospitano rispettivamente il museo delle tecniche tradizionali della lavorazione del latte e un centro ludico/interattivo dedicato scoperta della tradizionale filiera del latte. Tra le tipicità, i vini tra i quali spicca il Pinot Gris, il pane nero cui è dedicata anche una festa e la lavorazione artigianale del legno. Anche la tradizione linguistica viene salvaguardata: oltre al francese e all’italiano, qui si parla patois, idioma francoprovenzale comune alle tre regioni alpine ai piedi del Monte Bianco. Tra gli eventi, la Nuit Des Temps (rievocazione storica e culturale, in ottobre) e il Festival del Castello di Introd ad agosto.

Introd ha ricevuto la Bandiera Arancione per il pregevole contesto paesaggistico e per la varietà e fruibilità degli attrattori, ben indicati e descritti grazie all’apposita segnaletica. Buona è la comunicazione dei servizi turistici e di svago a disposizione per il visitatore, che può anche godere della possibilità di passeggiare in contesti tipici, sia nel capoluogo sia nelle frazioni.

Cos’è la Bandiera Arancione

La Bandiera Arancione è il marchio di qualità turistico-ambientale con il quale il Touring Club Italiano, associazione privata non profit, certifica i piccoli borghi eccellenti dell’entroterra italiano, dove la qualità dell’accoglienza, la sostenibilità ambientale, la tutela del patrimonio artistico e culturale si uniscono per regalare un’esperienza di viaggio autentica. Sono piccoli centri che accolgono i viaggiatori grazie a comunità ospitali che, con impegno ed entusiasmo, mantengono vive le tradizioni, tutelano il patrimonio locale e animano i territori attraverso l’organizzazione di eventi e manifestazioni.

Le Bandiere Arancioni oggi sono 252 e rappresentano il 9% delle circa 3.000 candidature analizzate. In questo periodo dell’anno è possibile trovare nuove ispirazioni ed assaporare così la #stagionedeiborghi, iniziando ad esempio dall’acquisto di una tipicità enogastronomica o di un prodotto artigianale, o semplicemente scoprendo i colori e le atmosfere che in questa stagione i borghi sanno offrire, tutto su benvenuto.bandierearancioni.it<wbr></wbr>.

Touring Club Italiano

Touring Club Italiano è una libera associazione senza scopo di lucro che propone ai suoi soci – destinatari e attori della missione – di essere protagonisti di un grande compito: prendersi cura dell’Italia come bene comune perché sia più conosciuta, attrattiva, competitiva e accogliente. Per questo il Touring Club Italiano contribuisce a produrre conoscenza, tutelare e valorizzare il paesaggio, il patrimonio artistico e culturale e le eccellenze economico produttive dei territori, attraverso il volontariato diffuso e una pratica turistica del viaggio etica, responsabile e sostenibile.