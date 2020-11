Nella nostra regione sono stati registrati due decessi e 129 nuovi casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore.

E' quanto si legge nel bollettino dell'Unità di crisi per l'emergenza coronavirus. Il totale dei contagiati attuali sale a 2.124, di cui 1.961 in isolamento domiciliare e 163 ricoverati nei reparti dell'ospedale Parini e nella clinica di Saint-Pierre (11 in terapia intensiva). Il totale dei decessi nella seconda ondata di contagi sale a 36 (182 dall'inizio della pandemia).