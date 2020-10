Gressan: Da lunedì 2 novembre pulizia alveo torrente Gressan

"E' un intervento che da tempo volevamo fare come amministrazione comunale, ma la proprietà dell'asta torrentizia non è nostra quindi per potervi operare, ci vuoleva l'autorizzazione dell'amministrazione regionale difesa del suolo". Michel Martine, sindaco di Gressan commenta l'avvio dei lavori di pulizia e manutenzione del torrente.

L'intervento era stata sospeso anche a causa del COvid 19 e solamente l'altro giorno è stata concessa data una proroga dei termini per poter svolgere le operazioni di pulizia. Come spiega il sindaco sarà impegata una squadra di operatori specializzati, che sono gli unici che possono svolgere queste mansioni".

Michel Martinet sottolinea che l'intervento dimostra "l'attenzione che l'amministrazione comunale ha per il proprio territorio e comunico inoltre che è stata fatta richiesta all'assessorato regionale che segue i lavori forestali di organizzare dei cantieri per la pulizia del torrente anche nella parte a monte della frazione Moline".