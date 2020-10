Primo giorno di sci a Cervinia, polemiche sulle code alle casse della Cervino spa

Circolano sul web da questa mattina sabato 24 ottobre e com'era prevedibile, in questi giorni di martellante allarme sulla necessità di rispettare il distanziamento anti Covid, hanno scatenato violente polemiche le fotografie di lunge code di sciatori alle casse degli impianti funiviari della Cervino spa. Oggi al Breuil è il giorno di apertura della stagione invernale e centinaia di persone provenienti dalla Valle ma anche da Piemonte, Lombardia e Liguria si sono riversate già di buon mattino agli ingressi delle funivie, tanta era la voglia di raggiungere le piste.

Tutti con la mascherina ma in doppia e tripla fila, gli sciatori in coda sono stati immortalati da cellulari e poco dopo le immagini viaggiavano sui social, spesso accompagnate da commenti di sdegno e rabbia. Qualcuno ha sostenuto che la Cervino oggi avesse scelleratamente aperto una sola cassa automatica, circostanza prontamente smentita dai vertici societari, secondo i quali tutte le casse erano aperte, le code sarebbero state generate dai tanti soci degli sci club giunti in gruppo sui pullmini e da chi voleva gli abbonamenti stagionali; inoltre sempre secondo la 'Cervino' personale della società funiviaria e Forze dell'ordine hanno lavorato strenuamente per far rispettare le norme di distanziamento.

"I biglietti si potevano fare online" ripete come un mantra Matteo Zanetti, presidente della Cervino spa e dargli sostegno c'è anche Erik Seletto, già campione azzurro di discesa oggi allenatore della Nazionale francese:

"Una volta fatto il biglietto nessun assembramento né in coda agli impianti né in pista - assicura Seletto in un post sulla sua pagina Facebook - dato che Cervinia prima di aprire ha comunicato tanto sulla possibilità di fare il biglietto online". Seletto fa contropolemica: "Mi chiedo, dato che ormai siete tutti dei pro della fotografia e del post polemico se incominciaste ad usare il telefonino in maniera utile invece di postare e scrivere cavolate?" Oggi i più svegli( quelli che si sono fatti il biglietto online) avranno passato una splendida giornata sulla neve, all’aria aperta e senza fare coda".