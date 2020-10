Nelle ultime 24 ore 111 nuovi positivi al Covid in Valle

Nuovo boom di casi positivi al coronavirus nella nostra regione. Nelle ultime 24 ore - secondo il bollettino dell'unità di crisi sulla base dei dati forniti dall'Usl, sono stati registrati 111 nuovi contagiati, a fronte di 583 tamponi eseguiti. Il totale dei casi positivi attuali sale così a 831 e i guariti sono 1.155.

Oggi all'ospedale Parini è morta una donna di 92 anni, che era risultata positiva al Covid 19 ma era stata ricoverata nel nosocomio regionale per patologie diverse dal coronavirus.

Nei reparti Covid del 'Parini' oggi sono 45 i ricoverati, tra cui tre pazienti che si trovano in terapia intensiva. Il reparto Covid 3, allestito negli spazi di Chirurgia generale visto il prossimo esaurimento dei posti letto dedicati ai pazienti positivi, sarà aperto tra oggi e domani. E'opinione di una larga percentuale di popolazione che molti dei ricoverati in ospedale non siano in condizioni tali da giustificare un posto letto: "Sono considerazioni che lasciano il tempo che trovano, i ricoveri sotto tutti motivati e e necessari, nessuno sta qui a giocare con la pelle delle persone", tagliano corto i vertici della Usl VdA.