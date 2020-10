Approvate nuove misure economiche a sostegno del mondo produttivo valdostano

Nella seduta della Giunta regionale di venerdì 16 ottobre, l'ultima della 15esima Legislatura, sono state approvate tre misure economiche volte a sostenere il mercato del lavoro, duramente colpito a causa della pandemia.

L’ Avviso pubblico Aiuti per il sostegno al costo del lavoro per mantenere i livelli occupazionali durante la pandemia di Covid-19, inserito all’interno del Programma Fesr di Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/2020, è rivolto a tutte le Pmi con unità locali nel territorio della Regione autonoma della Valle d’Aosta e con più di tre dipendenti a tempo indeterminato. Le domande di contributo potranno essere presentate esclusivamente in via telematica a partire dalle ore 8 di giovedì 22 ottobre, tramite il sistema SISPREG2014. L’avviso pubblico e tutta la documentazione ad esso riferita, nonché le istruzioni per la compilazione sono reperibili alla pagina https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>lavoro/Imprese/<wbr></wbr>Incentiviassunzioni/<wbr></wbr>mantenimentooccupazione_i.aspx .

Altra misura destinata alle imprese, al fine di promuovere la formazione professionale, vede l’approvazione del contributo alle aziende che ospitano stage curricolari (art. 64 L.R. 8/2020). Le domande potranno essere inoltrate sulla piattaforma “Misure Covid-19” a partire dalle ore 14 di martedì 20 ottobre. L’avviso pubblico e tutta la documentazione ad esso riferita, nonché le istruzioni per la compilazione sono reperibili alla pagina www.regione.vda.it/lavoro/<wbr></wbr>Imprese/<wbr></wbr>contributostagecurriculari_i.<wbr></wbr>aspx

Infine è stato approvato un avviso pubblico, rivolto agli enti di formazione accreditati, che promuove il sostegno della creazione di nuove imprese, sia attraverso percorsi formativi che permettano di costruire un adeguato percorso di autoimpiego, sia attraverso contributi economici a fondo perduto per sostenere le nuove attività economiche nelle loro prime fasi di vita. Gli enti potranno presentare le proposte progettuali dalle ore 9 di martedì 20 ottobre alle ore 12 del 18 novembre, tramite il sistema SISPREG2014.