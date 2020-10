Dalla Protezione Civile VdA 70mila mascherine a Confcommercio per commercianti, ristoratori ed esercenti

Confcommercio VdA ha iniziato oggi la distribuzione di 75mila mascherine anticovid fornite dalla Protezione Civile e destinate alle attività di ristorazione, commercio ed esercenti.

“Ad ogni attività - spiega Giuseppe Sagaria, vice presidente vicario di Confcommercio – consegneremo presso i nostri uffici di Aosta 50 mascherine chirurgiche e 100 mascherine di comunità, così come prescritto dal nuovo DPCM del 13 ottobre prevedono l'uso dei dispositivi di sicurezza anche all'aperto”.

La consegna delle mascherine a Concommercio

L’iniziativa della Protezione Civile VdA è definita da graziano Dominidiato, presidente Confcommercio VdA, “Un beau geste per la comunità”, per il quale esprime “un ringraziamento sentito anche perché in questi momenti di difficoltà la Protezione Civile è sempre presente”.

La collaborazione tra la Protezione Civile VdA e Confcommercio mira a garantire la sicurezza ai commercianti ed ai loro clienti. a chi effettua il servizio di "consegna a domicilio". La consegna delle mascherine viene effettuata a tutte le attività commerciali aperte come previsto dai decreti ministeriali.