Carabinieri in campo per il rispetto delle norme anti Covid

Dalla mezzanotte scorsa è entrato in vigore il nuovo Dpcm che introduce nuove restrizioni tese a limitare l’ulteriore diffusione della pandemia. I carabinieri del Gruppo di Aosta scendono dunque in campo intensificando i controlli, finalizzati soprattutto alla prevenzione e alla informazione alla cittadinanza in merito alle corrette interpretazioni delle norme-

Pattuglie del Radiomobile e carabinieri a piedi stanno effettuando ispezioni negli esercizi commerciali valdostani "al fine di verificare il rispetto delle nuove prescrizioni introdotte dal Dpcm e dirimere eventuali dubbi interpretativi generati dalla copiosa normativa anticovid", si legge in una nota dell'Arma.

I comportamenti meno virtuosi "verranno sicuramente sanzionati", ma i controlli rappresentano soprattutto "un ulteriore momento di confronto e dialogo tra commercianti ed operatori di polizia che hanno il compito di far rispettare le nuove regole".