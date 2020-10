Intensificati i controlli di polizia sull'utilizzo della mascherina fra la popolazione

"Ma l'avete vista la foto delle due premio Nobel che si stringono la mano e sono senza mascherina? E poi la polizia controlla me che sono qui da solo e la mascherina me l'ero appena tolta...". E' arrabbiato - e non si può nemmeno dargli troppo torto - il pensionato aostano che questa mattina è stato redarguito da un agente della Polizia locale del capoluogo perchè trovato a passeggio senza mascherina.

In effetti cade quantomai stonata l'immagine pubblicata da diverse testate nazionali di Charpentier e Doudna, premi Nobel per la chimica che sorridenti si danno la mano e posano per la foto senza indossare alcun tipo di protezione individuale, proprio oggi primo giorno di entrata in vigore del nuovo Dpcm che impone l'uso della mascherina anche all'aperto.

E ad Aosta questa mattina in tanti la indossavano, chi correttamente come prevede il nuovo protocollo, che invece solamente abbassata sotto il mento ma pronta all'uso. "Alcuni turisti, soprattutto svizzeri, semplicemente ignorano l'obbligo", riporta invece l'Ansa. Oggi in Valle nessuna sanzione da parte delle Forze dell'ordine, ma i controlli sono stati intensificati ed è confermata una presenza maggiore sul territorio di agenti e militari per convincere i cittadini a indossare il dispositivo di protezione. "Noi non abbiamo mai smesso di fare controlli perché vengano rispettate le misure di contenimento al virus", ha commentato il questore di Aosta, Ivo Morelli, annunciando una presenza più massiccia nel centro storico del capoluogo, in prossimità delle scuole e nei luoghi della movida. "Siamo per strada a fare controlli e a spiegare ai cittadini le nuove regole previste dal decreto, anche se per ora non abbiamo comminato sanzioni", ha sottolineato il comandante della Polizia locale di Aosta, Fabio Fiore.