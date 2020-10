cancelleria sospesa per 242 studenti

Per un avvio sereno dell'anno scolastico, anche per quegli studenti con famiglie in difficoltà economiche, il progetto 'Cancelleria sospesa' ha raccolto 500 chili di materiale già destinato a 242 studenti. Il primo bilancio della raccolta solidale, promossa dal Csv e dal Celva in collaborazione con Confcommercio e l'associazione dei librai, è stato illustrato oggi in una conferenza stampa.

Per la distribuzione sono state coinvolte 24 associazioni. "L'intenzione - secondo quanto ha anticipato Claudio Latino, presidente del Csv - è di proseguire per tutto l'anno la raccolta, stiamo studiando le forme per realizzare il progetto".

La disponibilità a continuare la collaborazione è stata espressa oggi da Graziano Dominidiato, presidente della Confcommercio e da Clara Acerbi, presidente dell'Associazione dei librai.