Allo Iar avviata didattica a distanza per studenti costretti in isolamento Covid

Quasi in risposta alla domanda di Aostacronaca sulla tutela delle famiglie degli studenti, l' Institut Agricole régional ha attivato da oggi per alcune classi la didattica a distanza. La decisione segue le prassi avviate dopo l'accertamento della positività al Covid-19 di uno studente che ha condotto alla quarantena due classi dell'Istituto. positività fra gli alunni che ha portato in “quarantena” una seconda classe.

Sono 15 gli studenti e quattro gli insegnati dello Iar che finiranno il periodo di isolamento fiduciario lunedì 12 ottobre mentre da martedì 6 è in quarantena fino a venerdì 16 ottobre un'altra classe con 22 studenti e nove docenti.

Di qui la decisione di attivare, prima scuola in Valle dalla ripresa delle lezioni, la didattica a distanza per garantire le lezioni agli studenti che dovranno restare a casa.