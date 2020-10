Ministro Speranza in Parlamento su misure contrasto a Covid-19

Il ministro della Salute Roberto Speranza intervenuto stamattina in Parlamento, alla Camera dei deputati alle 9.30 e poi al Senato della Repubblica alle 12.30, per illustrare il contenuto del nuovo DPCM di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione del virus COVID-19.

Nel nuovo documento sono recepite le indicazioni date al Governo dal Comitato tecnico scientifico istitutito presso la il Dipartimento della Protezione civile. Confermate tutte le misure anticontagio già assunte.