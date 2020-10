Valfidi acquista ramo aziendale VdA da AscomFidi Nord Ovest

VALFIDI riporta nella nostra regione le imprese valdostane associate a Confidi C.T.S. che nel 2015 erano “migrate” in Piemonte a seguito della fusione con AscomFidi Nord Ovest: si tratta di oltre 600 aziende del territorio che sviluppano garanzie complessive pari a circa 15 milioni di euro.

Il Presidente Laurent Vicquéry ritiene che quello intrapreso da VALFIDI “è un percorso cruciale che permette a centinaia di aziende valdostane di rientrare nel perimetro del territorio regionale e, conseguentemente, di beneficiare del supporto di Valfidi, punto di riferimento in Valle d’Aosta per le imprese nell’ambito del credito e non solo, oltre all’accesso ai fondi regionali messi a disposizione dall’amministrazione regionale per il tramite dei soli confidi valdostani”.

Nel contempo, l’operazione “permette a Valfidi di accelerare il processo di crescita dimensionale necessario a rispondere alle normative cogenti imposte da Banca d’Italia per mantenere lo status di Intermediario Finanziario Vigilato, obiettivo indispensabile per continuare a garantire il supporto finanziario alle realtà imprenditoriali valdostane”.

L’intesa raggiunta con AscomFidi Nord Ovest è la conseguenza della volontà di VALFIDI di allargare i propri servizi a tutte le imprese e categorie produttive della regione, nessuna esclusa, e sigilla la piena collaborazione con Confcommercio Valle d’Aosta che ha avuto un ruolo importante nella conclusione dell’operazione.