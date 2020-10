Un’Associazione per sostenere le missioni di Don Claude Duverney

Per continuare a sostenere e promuovere le molteplici attività avviate da Don Claude Duverney nel corso degli anni in Senegal, soprattutto nel campo dell’agricoltura e del microcredito un gruppo di amici ha costituito L’associazione Les Amis de Claude Duverney.

Don Claude (nella foto) non ha bisogno di presentazione: è stato uno dei promotori dell’Institut Agricole Régional e, per oltre 15 anni, missionario in Senegal. Da un paio d’anni è rientrato in Valle d’Aosta e svolge il suo ministero nelle parrocchie dei comuni di Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses e Etroubles.

L’associazione sarà presentata mercoledì presso la sala Vaudan dell’Institut Agricole Régional e sarà anche l’occasione per festeggiare l’80mo compleanno di don Claude al rientro del suo pellegrinaggio a piedi dal Gran San Bernardo a Roma, lungo la via Francigena.