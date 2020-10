Cri VdA confermata Supporto alla popolazione in emergenza Covid-19

All’ordine del giorno, l’analisi e resoconto delle attività svolte durante l’emergenza Covid-19 e le previsioni per le attività future.

Dato fondamentale, anche per la possibile 'seconda ondata' dei contagi la funzione di Supporto alla popolazione, nell’ambito della Centrale operativa regionale per l'emergenza sanitaria, è stata nuovamente assegnata alla Cri Vda. "L’imminente iscrizione nel Registro delle Associazioni di volontariato di Protezione civile - ha spiegato Sinisi - permetterà inoltre alla Cri di entrare a pieno titolo nello scenario dei protagonisti dell’emergenza anche sotto il profilo formale".

Riavvicinandosi alla normalità gestionale, è stata evidenziata la necessità di riprendere il percorso formativo per i nuovi iscritti e di aggiornamento per gli associati. Inoltre, un monitore di assistenza all’anziano e uno della procreazione responsabile sono figure altrettanto necessaire perché saranno coloro preposti a formare le assistenti personali agli anziani e le operatrici delle garderie per i bambini.