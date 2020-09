Domenica tempo instabile prossima settimana aumento temperature

Il Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta segnala: L'aria molto fredda in quota che ha portato fiocchi in media montagna si sposta gradualmente verso Levante: entro domani il vento in quota rallenterà e da inizio settimana, per il rafforzamento sulla nostra area dell'alta pressione, anche le temperature aumenteranno, almeno a partire da quelle diurne, e in modo sensibile in quota già da lunedì. La prossima settimana sarà però caratterizzata da vento intenso in quota e alcune nuove onde depressionarie: una prima e blanda mercoledì con nuvolosità, una più significativa giovedì, poi forse un'altra nel week-end.

DOMENICA 27 SETTEMBRE



Abbastanza soleggiato o nuvoloso nei settori di SE e centrali; molto nuvoloso o coperto in quelli NW e ai confini esteri. Bufere di neve a debole accumulo in montagna, neve a 1700/1400 m, soprattutto sui rilievi più alti e ai confini esteri. Temperature: in lieve ripresa tranne le minime nelle valli. Pressione: in ripresa. Venti: 3000 m deboli o moderati dai quadranti W; foehn in attenuazione nelle valli fino a episodi in quelle NW, brezze pomeridiane in quelle di SE e centrali.

LUNEDI 28 SETTEMBRE