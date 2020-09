Non se ne conoscono le condizioni di salute ma è vivo Fernando Trentaz, l'uomo di 72 anni scomparso ieri sera da Saint-Nicolas. E' stato ritrovato verso le 16 di oggi giovedì 24 settembre dai carabinieri nella zona di Avise.

Trentaz, che è parso provato fisicamente e choccato, è stato preso in carico dal personale medico e paramedico del 118 e trasferito al Pronto soccorso del 'Parini'. Le cause del suo allontamento da casa non sono state rese note.