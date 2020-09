Covid-19, test per chi arriva dalla Savoia

L'ingresso del traforo del Monte Bianco che collega la Valle d'Aosta alla Savoia così come il Colle del Piccolo San Bernardo

“Ho firmato una nuova ordinanza che estende l’obbligo di test molecolare o antigenico ai cittadini provenienti da Parigi e altre aree della Francia con significativa circolazione del virus. I dati europei non possono essere sottovalutati. L’Italia oggi sta meglio di altri Paesi, ma serve ancora grande prudenza per non vanificare i sacrifici fatti finora.” Così il Ministro della Salute, Roberto Speranza.

Tra le zone 'rosse' c'è anche il dipartimento Alvernia-Rodano-Alpi che comprende la Savoia e l'Alta Savoia. Ciò significa che giunge in Valle dalla vicina Savoia dovrà sottoporsi al test molecolare o antigenico.