Situazione drammatica per il lavoro, il Recovery plan bilanci tutele ed investimenti per la crescita

“Nel I semestre 2020 si è verificato un vero crollo delle assunzioni, che sono diminuite del 42% rispetto allo stesso periodo del 2019, soprattutto quelle con contratti a termine (stagionali, intermittenti, somministrati, a tempo determinato). Crollo che è solo in minima parte compensato dal fatto che sono in forte riduzione anche le cessazioni per i contratti a tempo indeterminato, perché sappiamo bene che ciò è dovuto al blocco dei licenziamento e che quando quest’ultimo cesserà la situazione potrebbe precipitare”.

Lo dichiara in una nota il Segretario generale aggiunto della Cisl, Luigi Sbarra, commentando i dati Inps di oggi. “Per questo abbiamo unificato le motivazioni della manifestazione di domani con Cgil e Uil sotto il titolo “Ripartire dal lavoro”. Vanno messe in campo misure per recuperare il lavoro perso e crearne di nuovo e dare una prospettiva ad un Paese in estrema difficoltà, con un “Recovery plan” all’altezza della situazione drammatica che le nostra economia sta vivendo e che bilanci tutele ed investimenti per la crescita: ammortizzatori sociali rafforzati, forte attenzione ai giovani con un nuovo apprendistato potenziato, e alle donne con politiche per la conciliazione, politiche attive, crescita delle competenze ( utilizzare le risorse del fondo Sure ), investimenti su infrastrutture materiali e immateriali , politiche industriali, politiche per la coesione sociale e per la coesione territoriale con nuova attenzione al Mezzogiorno. Domani in tutte le Regioni e nelle piazze vogliamo dare visibilità al disagio crescente e alle nostre richieste per affrontarl , insistendo per un confronto costruttivo da costruire ed aprire tra Governo e Sindacato”.