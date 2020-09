Il Cammino di Santiago nell'Anno Santo

Il 2021 sarà un anno molto importante per Santiago de Compostela, per la celebrazione dell'Anno Santo Giacobeo, la ricorrenza giubilare della festa di San Giacomo.

L'Anno Santo è celebrato quando la festa di San Giacomo, il 25 luglio, cade di domenica. Tale ricorrenza si verifica con una cadenza regolare di 6, 5, 6 e 11 anni.

Questo porta a circa 14 anni santi ogni secolo. Negli anni santi i cattolici possono ottenere la bolla giubilare, chiamata anche giubileo. L'indulgenza plenaria con il perdono dei peccati.

Un'esperienza intensa ed emozionante come il Cammino di Santiago e la forte spiritualità dell'Anno Santo possono rivelarsi occasione per un momento unico di crescita interiore a cui gli individui aspirano nel corso della loro vita.

***

Il Cammino di Santiago è Patrimonio dell'Umanità in tre dei suoi itinerari: Il Cammino francese (dal 1993) e i Cammini del nord della Spagna il "Cammino primitivo e quello del nord.

La scoperta della tomba dell'Apostolo Giacomo il Maggiore, tra l'820 e l'830, in un bosco chiamato Libredón e dove oggi si innalza la cattedrale compostelana, costituisce uno dei più importanti avvenimenti del Medioevo in Europa.

La notizia della comparsa dei resti di Santiago attraverserà il continente dando vita, in modo spontaneo, al fenomeno dei pellegrinaggi e all'inizio di un culto che ha trasformato il Cammino in vera e propria spina dorsale dell'Europa, e Santiago de Compostela in un grande centro di pellegrinaggio cristiano, insieme a Roma e a Gerusalemme.

Sono 1.200 anni di storia, con meta a Santiago de Compostela, capitale della Regione autonoma della Galizia. Il suo centro storico è stato dichiarato dall' UNESCO nel 1985 Patrimonio dell'Umanità. Nel 1987, il Consiglio d'Europa ha riconosciuto il Cammino di Santiago come primo Itinerario Culturale Europeo.

Nell'Anno Santo del 1993, il Cammino francese è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità, nel 2004 ha ricevuto il premio principe delle Asturie della Concordia e, nell'estate del 2015, i Cammini primitivo e del nord si sono aggiunti a quello francese in quanto sono stati riconosciuti anche dall'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità, il massimo riconoscimento che può ricevere un bene culturale.