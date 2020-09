L'OPINIONE DI UNA LETTRICE: Piazza Deffeyes è diventata uno zoo-discarica

Le elezioni incombono e non si parla d'altro (neanche più di Covid-19...). Tutti sono attaccati alle poltrone e qui fuori c'è il "liberi tutti!" In particolare in un'isola felice di Aosta, dove tutto è consentito.

Non si deve neanche pagare l'ingresso... In P.zza Deffeyes o "piazzetta", come viene chiamata in gergo, diventata ormai uno zoo a cielo aperto. Mancano solo le gabbie...ma gli "animali" ci sono eccome! Un posto dove tutto è lecito, dove nessuno vigila e dove tutto è vergognosamente normale. Vuoi spaccare una bottiglia? Avanti! Vuoi sputare per terra? Sei il benvenuto! Vuoi mancare di rispetto alla gente che passa? C'è posto anche per te! Quello che una volta si vedeva solo nelle periferie delle città, oggi avviene in pieno centro, a tutte le ore e sotto gli occhi di tutti!