Continua la crescita di casi positivi al Coronavirus in Valle d'Aosta, dove tre nuovi contagiati sono stati scoperti nelle ultime 24 ore. Ora i casi positivi sono 39, di cui quattro ricoverati al Parini (un 70nne è in Rianimazione) e 35 sono in isolamento domiciliare.

I dati sono riportatiinell'aggiornamento casi Covid-19 diffuso dall'Unità di crisi. I casi totali dall'inizio della pandemia sono 1.263; i morti restano 176 ovvero 73 donne e altrettanti uomini dai 45 ai 100 anni.