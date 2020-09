Da inizio settimana tempo instabile

Il Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta segnala: Aria più fresca ed umida in quota in arrivo da Nord porta un week-end e un inizio di settimana più instabile. Un lieve aumento della nuvolosità avverrà già oggi, ma tra domenica sera e lunedì mattina, quando un minimo si staccherà da una depressione sulla Gran Bretagna - in direzione Isole Baleari - si avranno minore affidabilità previsionale e condizioni di modesto maltempo sulla nostra regione. A seguire, con attendibilità più alta, nuovamente più mite a quote medie e basse, ma con persistente e modesta instabilità atmosferica che porterà a cumuli e rovesci locali per l'afflusso di aria fresca in quota dai quadranti Sud.

DOMENICA 6 AGOSTO



Possibili nuvole sparse al mattino, in graduale dissolvimento. Nuovi addensamenti in formazione a partire dalla mattinata, che porteranno deboli piogge in montagna. Possibili rovesci più intensi e fino ai fondovalle nei settori di SE. Temperature: in calo, più sensibile in quota; minime stabili nelle valli a foehn. Pressione: ancora in calo lieve. Venti: 3000 m moderati da W, in attenuazione e rotazione da SW in serata; nelle valli foehn irregolare al mattino, più continuo dal pomeriggio nei settori NW, e brezze pomeridiane nei settori centrali e di SE.

LUNEDI 7 AGOSTO