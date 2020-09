Alessia Démé al timone di Cisl Scuola VdA

L'Assemblea ha preso atto che dal 1° settembre 2020 il Segretario Corrado Fosson è stato collocato in quiescenza dall'amministrazione scolastica regionale ed i presenti hanno tributato un riconoscimento a Fosson, maestro di scuola primaria, che ha prestato attività in CISL dagli anni novanta ad oggi, coprendo vari ruoli fino a ricoprire la carica di Segretario di CISL SCUOLA VALLE D’AOSTA.

“Sono stati anni di grande responsabilità nei confronti della categoria, -ha detto Corrado Fosson- e non sempre abbiamo ottenuto quanto desiderato ma, fortunatamente, non sono anche mancati i riconoscimenti ed i risultati importanti. In tanti anni, l’impegno e la passione per la tutela degli insegnanti non sono mai venuti meno. Ricercare pazientemente l’accordo fra le parti è sempre stata la stella polare che ci ha guidato negli anni. Grazie a tutti gli iscritti alla CISL Scuola. Se è stato possibile ottenere risultati positivi lo si deve a tutti coloro che con l’adesione hanno concretamente sostenuto l’attività del sindacato”.

L'assemblea, presieduta dal professor Roberto Arbaney, ha proceduto all'elezione della nuova segretaria scuola ed è risultata eletta Alessia Démé, insegnante di scuola dell'infanzia ed in distacco a tempo pieno presso la Cisl dal 1° settembre 2020.

Il Segretario Generale Jean Dondeynaz, prendendo la parola ha ringraziato Corrado Fosson per la lunga militanza, il lavoro e l’impegno profuso.

Per quello che è il progetto che vuole proiettare concretamente la Cisl Scuola Valle d’Aosta verso quelle che sono le nuove e importanti sfide, la figura di Alessia Démé, eletta dal Consiglio, è perfetta e coniuga in maniera compiuta esperienza, passione e competenza. Sono certo che – ha proseguito Dondeynaz – in questo momento particolarmente delicato per la scuola valdostana, avere Alessia a guidare CISL SCUOLA VALLE D’AOSTA ci sarà di fondamentale aiuto in virtù della visione e della profonda conoscenza di questo settore che ha già dimostrato avere".

Il Consiglio Generale della scuola ha analizzato la situazione relativa all'avvio del nuovo anno scolastico ed i temi ad esso collegati. Tra le tematiche impellenti è stato individuato anche quello del precariato del personale della scuola e si è così stabilito di inserire all'interno dell'organismo direttivo la professoressa Alessandra Biagi in rappresentanza dei docenti precari.