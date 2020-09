Aosta: Assegnati i riqualificati orti comunali in via Carabel

"Tra le tante difficoltà e problematiche di questi giorni, legate all'emergenza Covid-19 e alle campagne elettorali in corso che limitano l'attività amministrativa, siamo riusciti martedì 1 settembre a inaugurare il nuovo corso degli degli orti comunali in via Carabel". Luca Girasole, assessore alle Politiche sociali del Comune di Aosta, commenta così l'inaugurazione delle nuove assegnazioni degli orti urbani cittadini, svoltasi ieri nei riqualificati campi in via Carabel.

Rimessi a nuovo, dotati di armadiatti singoli dove riporre attrezzature e vestiario, presto serviti anche da due bagni chimici, 81 orti sono stati assegnati ad altrettanti nuclei familiari residenti ad Aosta, nell’ambito dell’accordo di co-progettazione tra il Comune e il raggruppamento di Cooperative sociali (L’Esprit à l’Envers soggetto capofila, La Sorgente e Leone Rosso).

Per l’intero 2020 il canone degli orti sarà gratuito. Per usufruire di questo come degli altri servizi attivati nell’ambito della co-progettazione i richiedenti hanno semplicemente sottoscritto una tessera annuale al costo di 5 euro.

“In attesa di intervenire su quelli del quartiere Dora - prosegue Girasole -, abbiamo condotto una serie di sistemazioni sui terreni di via Rey, via Parigi e, in particolare, di via Carabel dove abbiamo portato a termine una vasta opera di manutenzione straordinaria che ha visto anche la ricollocazione degli orti e la realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione, rispettando il crono-programma che ci eravamo prefissi, e dando una risposta alle legittime aspettative degli aspiranti ortolani. Sempre in via Carabel, inoltre, è prevista la bonifica dei vecchi campi A e B nei quali vorremo cominciare a realizzare un nuovo parco urbano nei pressi del futuro complesso universitario a disposizione della cittadinanza, nella speranza che la futura Amministrazione voglia e possa procedere nella medesima direzione”.