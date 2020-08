Le unità cinofile Vigili Fuoco valdostani in soccorso donna nel cuneese

Due Unità Cinofile brevettate per la ricerca su superficie e su macerie, partivano per la località Vernanta a Cuneo, a pochi chilometri da Limone Piemonte, per la ricerca di un’allevatrice di 70 anni che non aveva fatto rientro presso l’alpeggio.

La famiglia non vedendola rientrare ha richiesto soccorso e i VVF del Corpo Nazionale hanno attivato il Comando di Aosta e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza del Piemonte, i cui militari hanno individuato l’anziana dispersa.

Le due Unità Cinofile Valdostane hanno contribuito alle operazioni di soccorso della dispersa provvedendo a fornire il materiale di primo soccorso e di immobilizzazione per il successivo trasporto dalla località montana fino a consegnare l’anziana alle cure degli operatori sanitari intervenuti.

Il personale del Corpo Valdostano è rientrato ad Aosta a metà mattinata.