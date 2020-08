Tre auto incendiate a Rhemes-Notre-Dame

Una squadra di Vigili del fuoco del Comando di Aosta é intervenuta poco dopo la mezzanotte di oggi lunedì 24 agosto in frazione in frazione Pont di Rhemes-Notre-Dame per l'incendio di tre autovetture.

Le auto erano parcheggiate l’una accanto all’altra; vrosimilmente l’incendio é scaturito dalla vettura posta al centro e si é poi esteso a quelle adiacenti. Sul posto sono intervenute sei unità di pompieri professionisti del Comando di Aosta, che con il supporto di alcuni Vigili del fuoco volontari di Rhemes hanno provveduto allo spegnimento e alla messa in sicurezza del rogo. L’intervento si é concluso alle 2,34 e non sono stati registrati danni a persone. Per chiarire cause e dinamiche dell'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.