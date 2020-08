Aosta, aggredisce i genitori urlando alla madre 'ti uccido'

Prima un violento pugno in faccia al padre, per metterlo fuori combattimento. Poi si è scagliato contro la madre urlandole di volerla uccidere; lei è stata colpita ma è riuscita a mettersi in salvo in una stanza.

E' accaduto nella tarda mattinata di oggi in un alloggio nel centro storico di Aosta; protagonista della folle violenza un giovane residente nel capoluogo, forse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcool, che ora si trova in stato di fermo giudiziario con un'accusa di lesioni personali che potrebbe, al termine degli accertamenti di polizia, tramutarsi in tentato omicidio. Sul posto, allertati dai familiari dell'aggressore, sono intervenuti i carabinieri e la squadra Volante della questura, oltre a un'ambulanza del 118; l'équipe sanitaria avrebbe condotto all'ospedale i genitori del giovane per accertamenti. Seguono aggiornamenti.