Pista 'piemontese' per una serie di furti comessi in Media Valle

Per i carabinieri che indagano da circa un mese, sarebbero una o più bande di topi d'appartamento bene organizzate, provenienti dal Piemonte, i responsabili dei raid di furti avvenuti nel giro di pochi giorni sulla collina di Nus e a Gignod nella seconda metà di luglio.

I carabinieri incaricati delle indagini hanno sentito diversi testimoni e acquisito le immagini delle videocamere di sorveglianza, che hanno dato esiti giudicati "interessanti" dagli investigatori. Le indagini si concentrato su alcune vetture notate circolare nelle zone scelte dai ladri in orari notturni compatibili con quelli dei furti. Non è stato finora possibile, però, dare un volto agli scassinatori; il bottino complessivo dei 'colpi' a Nus ammonta a meno di duemila euro; oltre diecimila euro il valore dei furti a Gignod, dov'è stato rubato anche un pick-up.

Le Forze dell'ordine invitano la popolazione ad alzare la guardia soprattutto nel mese di agosto, quello generalmente prescelto dai topi di appartamento per compiere furti in abitazioni. Nei prossimi giorni sarà diffuso, anche e soprattutto online, un decalogo di consigli aggiornati per prevenire o comunque contrastare il più possibile gli assalti dei malviventi.