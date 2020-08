Valtournenche, maxi frana vicino al sentiero verso il bivacco Bobba

Una frana di grandi dimensioni si è staccata questa mattina poco dopo le ore 9 dalla sommità dei Jumeaux sulle Grandes Murailles, cresta montuosa che separa l'alta Valpelline dall'alta Valtournenche e incombe su Breuil Cervinia.

Il distacco si è verificato poco sotto la punta Giordano e la punta Sella, il boato si è sentito anche a Cervinia. I massi hanno interessato marginalmente il sentiero che dal Breuil porta al bivacco Bobba detto anche Rifugio des Jumeaux, a 2769 metri di quota.

Tra le cause possibili, anche le forti piogge della notte scorsa rilevate sopra i 3.000 metri di quota. Sono in corso accertamenti per verificare la presenza di persone nella zona; al momento non risultano coinvolti anche perchè, considerata l'ora del distacco (troppo tardi per chi intende salire al bivacco, troppo presto per chi scende a valle dopo averlo raggiunto), evidentemente nessun alpinista stava attraversando la zona. Il sindaco di Valtournenche, Jean-Antoine Maquignaz, potrebbe disporre in queste ore la chiusura del sentiero.