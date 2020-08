Restano 14 i pazienti valdostani contagiati da Covid-19

Non si registrano nuovi casi da quattro giorni e sono dunque ancora 14 i casi positivi al coronavirus in Valle d'Aosta. Nelle ultime ore è stata registrata una nuova guarigione (in totale sono 1.057).

E' quanto riportato nel bollettino diffuso giovedì 13 agosto dal ministero della Salute. Degli attuali contagiati tre sono ricoverati all'ospedale Parini di Aosta e gli altri 11 sono in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i malati Covid sono stati 1.217 a fronte di 16.397 casi testati. Il deceduti sono stati 146.