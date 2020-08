Aostano 18enne trova portafoglio con 500 euro e carte di credito e lo restituisce

Una buona notizia arriva da Aosta, dove uno studente 18enne residente nel capoluogo ha trovato per strada un portafoglio smarrito contenente oltre 500 euro in contanti, documenti e carte di credito e, senza pensarci due volte, lo ha portato in Questura per la riconsegna al legittimo proprietario.

Era in compagnia di amici e stava trascorrendo una serata in centro, quando vicino alla stazione ferroviaria ha visto il portafoglio appoggiato su una panchina. Lo ha preso, ne ha controllato il contenuto e si è subito diretto alla polizia. Nel portafoglio c'era la carta d'identità e gli agenti sono facilmente risalti alla proprietaria, una turista romana che poco dopo ha riottenuto quanto aveva smarrito.

"Tutti i nostri complimenti al ragazzo - commentano dalla Questura - che, nonostante la sua giovane età, ha dimostrato grande onestà oltre che alto senso civico e di responsabilità. Questa è la gioventù che ci piace".