CORSO DI PREPARAZIONE ALLA PROVA DI ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA FRANCESE PER INSEGNANTI

Il sindacato CISL SCUOLA della Valle d'Aosta organizza un corso di preparazione alla prova per l'ccertamento della piena conoscenza della lingua francese ai sensi della legge regionale n. 12 del 1993 (per l'accesso all'insegnamento nelle istituzioni scolastiche ed educative della regione).

L'esame consiste in una prova scritta della durata di 4 ore su argomenti afferenti alla società contemporanea, in particolare su tematiche attinenti ed in una prova orale.

L'elenco dei candidati, il giorno ed il luogo in cui si svolgerà la prova scritta saranno pubblicate in data 21 agosto 2020 sia sulla bacheca della Sovraintendenza agli Studi della Valle d'Aosta sia sul sito www.scuole.vda.it alla scuola ed all'educazione (docenti/accertamento francese).

La CISL SCUOLA Valle d'Aosta propone il seguente calendario per gli incontri di preparazione:

mercoledì 12 agosto ore 17.30/19.30

lunedì 17 agosto dalle ore 17,30 alle ore 19,30

mercoledì 19 agosto dalle ore 17.30 alle ore 19,30

sabato 22 agosto dalle ore 9.30 alle ore 11,30

martedì 25 agosto dalle ore 17,30 alle ore 19,30

sabato 29 agosto dalle ore 9,30 alle ore 11,30

mercoledì 2 settembre dalle ore 17,30 alle ore 19,30

Per informazioni sul costo e per iscrizioni contattare la CISL SCUOLA al numero 3661450941 mediante whatsApp o scrivendo a alessiademe@gmail.com