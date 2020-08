Grave scooterista 47enne scontratosi contro auto

Un 47enne residente in Valle è stato ricoverato questa mattina nel reparto di Rianimazione dell'ospedale 'Parini' in prognosi riservata, per i traumi riportati in un incidente stradale avvenuto a Saint-Christophe.

L'uomo era alla guida di un ciclomotore quando, per cause in corso di accertamento da parte delle Forze dell'ordine, si è scontrato con una vettura che procedeva in direzione opposta. Subito allertato il 118, giunto sul posto in pochi minuti. La circolazione ha subito rallentamenti per poco più di mezz'ora.