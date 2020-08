Il 'Gruppo Marazzato' partner nell'edificazione del nuovo Ponte di Genova

Alla cerimonia di inaugurazione del nuovo ponte di Genova progettato dall’archistar e senatore a vita Renzo Piano, lunedì 3 agosto alle 18.30, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella e delle massime autorità, vi sarà anche il ‘Gruppo Marazzato’ - leader in Valle d'Aosta nel settore dell'igiene negli ambienti di lavoro - rappresentato da Davide Marazzato che, insieme ai fratelli Alberto e Luca, completa la terza generazione di imprenditori, dopo il nonno Lucillo in qualità difondatore e il figlio Carlo, alla guida della stimata e solida impresa.

L’azienda dal 1952 leader in Italia nel settore delle bonifiche ambientali e delle soluzioni per il pianeta, è stata fra i grandi partners del Consorzio ‘Pergenova’ cui è stata affidata la costruzione exnovo del viadotto sul fiume Polcevera.

“Un contesto di primaria importanza all’interno del quale abbiamo fatto il nostro ingresso insordina, aggiudicandoci in primis la gara di appalto relativa allo smaltimento del ballast ferroviario: inseguito al crollo del ponte infatti si è resa necessaria la bonifica dell’area ove sono stati realizzati i nuovipilastri pronti a sorreggere il viadotto. In seguito, passo dopo passo, grazie anche al know-how a 360°maturato nei decenni nel settore delle bonifiche, siamo progressivamente diventati i gestori di tutti i rifiutipresenti nel sito guadagnandoci massima fiducia da parte del ‘Consorzio Pergenova’, con cui abbiamosviluppato e mantenuto sempre un crescente, ottimo rapporto umano e professionale, e che ringraziamoper questa preziosa e irripetibile esperienza condivisa”, osserva soddisfatto il geologo Marco Tamberi, Responsabile del Settore Bonifiche del ‘Gruppo Marazzato’.

Per poi proseguire: “Fornendo di volta in volta supporto tecnico qualificato a operazioni anchemolto complesse e delicate, e continua assistenza nelle varie fasi realizzative del ponte stesso tramite ilnostro personale specializzato, che si è sempre fatto trovare pronto nelle diverse necessità che si sono neltempo presentate. E senza distinzione fra notte e giorno, né tantomeno orario alcuno, nel pieno rispettodella tabella di marcia. Abbiamo condiviso con ‘Pergenova’ le modalità di conferimento dei rifiuti, tra cuianche l’insaccamento di materiale contenente amianto in big bags, e le difficoltà logistiche legate alla operatività del cantiere e alle difficoltà di viabilità presenti nella zona”.

Gli fa eco Davide Marazzato: “Ma, soprattutto, si tratta di un’attività unica nel suo genere che h acoinvolto il nostro Gruppo unitamente e profondamente da vicino, creando coesione interna e maggiorandoin maniera positiva l’entusiasmo lavorativo delle équipes di professionisti che abbiamo inviato in loco. Eproprio a loro va il nostro ringraziamento più grande: hanno messo impegno e passione, molto spessotogliendo tempo ai propri cari, per contribuire alla causa comune”, conclude il manager.