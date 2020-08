TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Sabato 1 agosto

ore 21 a Challand-Saint-Anselme, nel padiglione di località Quinçod, rappresentazione teatrale nell'ambito di "Leggende, tre racconti teatrali per il recupero di antiche storie locali quasi dimenticate".

ore 21 a Valtournenche, piazzetta delle Guide, primo appuntamento della XXIII edizione del Cervino CineMountain Festival, la rassegna internazionale del cinema di montagna, in programma fino al 6 agosto.

ore 21,15 a Gressoney-Saint-Jean, nella Chiesa parrocchiale, nell'ambito della quarantesima edizione dell'Estate musicale di Gressoney, rassegna di incontri internazionali di musica da camera, il giovane pianista torinese Giorgio Agnès esegue musiche di Schubert, Beethoven, Chopin, Prokofiev.

Domenica 2 agosto

ore 21 ad Ayas, a Plan Villy di Champoluc, ultima rappresentazione teatrale di "Leggende, tre racconti teatrali, per il recupero di antiche storie locali quasi dimenticate".

Martedì 4 agosto

ore 21,15 a Gressoney-Saint-Jean, nella Chiesa parrocchiale, nuovo appuntamento della quarantesima edizione de l'Estate musicale di Gressoney: il pianista Pierluigi Camicia si esibisce con brani di Mozart e Beethoven.

Mercoledì 5 agosto

ore 10 convocazione della seconda Commissione "Affari generali" per audire il Dirigente del Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale pubblica dell'Assessorato regionale alle opere pubbliche, in merito alla deliberazione di approvazione delle disposizioni per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Successivamente, in sede consultiva, i Commissari trattano due atti amministrativi: il primo riguarda il “Bando Soluzioni Fase 2” a favore di imprese industriali e artigiane per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo e progetti innovativi, ai sensi delle leggi regionali n. 84/1993 e n. 6/2003; il secondo la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione del contributo per la realizzazione di progetti “VDA dehors”.

Giovedì 6 agosto

ore 16, a Ollomont, nella conca di By, nell'ambito della rassegna Combin en Musique, “La nuova vita delle Alpi” con letture di Enrico Camanni su musiche di Martin Mayes (corno e corno delle Alpi) e Gigi Biolcati (percussioni).

L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare “Il taccuino del Consiglio regionale” sul sito internet dell’Assemblea (www.consiglio. vda.it), costantemente aggiornato.